Juve Stabia, Colucci soddisfatto: «Siamo in crescita, ora testa al Monopoli»

Una vittoria che ridona il sorriso. E la Turris è ormai alle spalle. Il successo di Pontedera con il Monterosi restituisce subito serenità in casa Juve Stabia dopo la delusione del derby, ed anche la prossima sfida, domenica in casa contro il Monopoli, fa meno paura: “Dobbiamo continuare a ragionare domenica dopo domenica - queste le indicazioni di Colucci a fine partita -, alzando l’asticella solo di pari passo alla crescita del gruppo. Siamo in crescita, stiamo lavorando bene, dobbiamo essere sereni”. Il tecnico si sofferma sui singoli, ed in particolare sull’impiego di Scaccabarozzi esterno alto: “Quando si fanno certe scelte, ovviamente, è per dare equilibrio. Ovvio che a regime non saremo costretti a certe decisioni, ma potremo scegliere facendo giocare quelli più affidabili di volta in volta. Per ora Scaccabarozzi sta facendo molto bene, e ci sta dando quello che ci aspettiamo da lui. Silipo? E’ stato dieci giorni fermo, ne conosciamo il valore, ma ci sarà spazio per tutti, anche per i giovani, come ad esempio D’Agostino o Guarracino, che non vanno in campo perchè under, ma perchè crediamo nelle loto qualità”. Chiusura su Zigoni, atteso al debutto: “Ha caratteristiche diverse da Peluso, ci potrà consentire di variare anche sul modo di stare in campo, ma non dobbiamo mettere fretta a nessuno. Lo spirito è quello giusto, dobbiamo continuare su questa strada. I play-off? Parliamone più in la’, inutile fare voli pindarici solo con la mente”.