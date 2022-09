Juve Stabia, Colucci: «Nessuno ha il posto fisso, la punta arriverà»

“Il posto fisso? Ne ha fatto un film un mio conterraneo, ma nel calcio non esiste”. E’ come sempre schietto, ma pacato, guascone quanto deciso, ed alla vigilia dell’esordio con la Gelbison, in campionato, mister Colucci fa subito capire di che pasta sarà la sua Juve Stabia. Il mercato in primis, dopo l’amaro e le polemiche di questi giorni coi mugugni della piazza che non ha gradito la mancanza di un colpo finale in attacco nella sessione estiva di mercato, poi il campionato. “Sono sereno – spiega il tecnico stabiese -, e contento di quanto ha fatto la società. Credo di avere una squadra davvero competitiva. L’attaccante? Arriverà, so che ci si sta lavorando. E’ sotto gli occhi di tutti che nel reparto siamo carenti sotto l’aspetto numerico. E poi, per caratteristiche, credo che in rosa serva una punta ben strutturata, mi fa sorridere chi dice sempre “la mia squadra gioca solo palla terra”, ogni tanto in una partita serve anche alzarla la palla, soprattutto se di fronte hai un muro. Ai tifosi posso solo dire che serve tranquillità, pazienze, siamo una squadra che si sta modellando, ma sono certo che ci divertiremo. Obiettivi? L’asticella alziamola settimana per settimana, in dieci mesi ci sono almeno due campionati più le ultime dieci partite che fanno storia a sé”. Con la Gelbison una Juve Stabia che dovrebbe partire dal 4-3-3 per poi adattarsi alle esigenze: “Non sono un fondamentalista dei moduli – continua Colucci -, quello è un punto di partenza, ma poi dipende da tanti fattori, dalle scelte della settimana, da come si mette la partita, dobbiamo essere bravi anche a cambiare in corsa. Le protagoniste? Quelle indicate un po’ da tutti, Catanzaro, Crotone, Pescara, Avellino, Monopoli, Francavilla. Noi? Pensiamo a divertirci settimana dopo settimana, il vero calciatore che ci serve ora si chiama tempo. Per crescere, per amalgamarci, per capire sul serio dove possiamo arrivare”.