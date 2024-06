Juve Stabia, il comune di Cecina premia Guido Pagliuca per la promozione in serie B

Dopo un’annata da incorniciare, il trionfo con la sua Juve Stabia, riportata in serie B dopo l’amare retrocessione del 2020, Guido Pagliuca riceve uno degli attestati più graditi, quello del Commissario Straordinario del Comune di Cecina, sua città natale, Vincenza Filippi, che lo ha ospitato nella casa comunale.

«Mi complimento con lei per i risultati di eccellenza che hanno permesso alla squadra di raggiungere l’ambito passaggio di serie – le parole del Commissario - Conosco quei territori e conosco i campani, un popolo dalle tradizioni forti che si impegna e lavora per raggiungere risultati importanti, così come hanno fatto i giocatori della squadra che lei allena.

I cecinesi, suoi compaesani, le sono grati per aver permesso a questa cittadina di salire alle cronache sportive nazionali grazie all’eccellente risultato che ha raggiunto con i suoi giocatori»

Pagliuca ha indossato i colori del Cecina dal 1993 al 1996. Dal 2005 al 2009 ha allenato il settore giovanile e nella stagione 2009-2010 la prima squadra in Serie D, ha consegnato una maglia della Juve Stabia, visibilmente emozionato: «Cerco di trasmettere ai miei ragazzi i valori morali e la voglia di divertirsi. Arrivando a Castellamare di Stabia con la famiglia, proprio un anno fa, siamo stati accolti molto bene e la città è attorno alla squadra, la sostiene e così i miei ragazzi sono motivati e incentivati a fare bene e sempre meglio».