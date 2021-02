E’ un autentico “colpo grosso” quello della Juve Stabia che, a Francavilla, espugna il “Giovanni Paolo II” grazie alla rete allo scadere di Orlando. I gialloblù compiono il doppio salto, e conquistano addirittura l’ottava posizione in classifica, in piena zona play-off all’ottavo posto. Rispetto al pari interno col Catania, la vera novità nello scacchiere di Padalino è proprio l’ex Salernitana, tornato finalmente disponibile dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori nell’ultimo mese. E non è forse un caso che proprio Orlando, alla fine, sia stato probabilmente il migliore in campo, insieme a Russo, autore di almeno due parate decisive per consentire al gruppo di centrare un successo importantissimo che dà morale per il prosieguo di campionato, e soprattutto alla vigilia del derbyssimo con l’Avellino, in programma sabato prossimo al Menti. Una Juve Stabia in palla, va vicinissima al gol in apertura di gara con Marotta, che si vede negare la gioia del primo sigillo in gialloblù dalla traversa. Nella ripresa Berardocco e Scaccabarozzi hanno due grosse occasioni, anche se la più ghiotta è per lo stesso Marotta che (71’), trova sulla sa strada in Costa in grandissima giornata. All’84 Garattoni scodella la palla giusta che Orlando gira a rete per il gol da tre punti che rilancia le ambizioni della Juve Stabia. Il campionato ha ritrovato una delle sue protagoniste…

