Juve Stabia corsara a Pontedera: rigore sbagliato ma poi segna Mignanelli

Dimenticare la Turris, era questo il diktat di Colucci fin da domenica sera, e la Juve Stabia ha dato subito le risposte attese dal tecnico. A Pontedera, contro il Monterosi Tuscia dell’ex tecnico della Salernitana, Menichini, i gialloblù ritrovano subito compattezza, cinismo, ed in attesa dei gol di Zigoni, ancora fuori in attesa della condizione giusta per scendere in campo, trova in Mignanelli, autore del gol vittoria, ma soprattutto in Barosi, autore di due interventi strepitosi nel finale, gli uomini del pronto riscatto. Il tecnico stabiese cambia in difesa ed a centrocampo, con l’innesto dal primo minuto proprio di Mignanelli, al posto di Dell’Orfanello, e soprattutto a centrocampo di Gerbo, al posto di Ricci. La squadra appare subito in palle, e nelle primissime battute, col il solito Pandolfi, ha l’occasionissima per sbloccarla. Un primo tempo che pian piano cala di tono, a cui fa invece eco una ripresa intensa. Quindici minuti esatti, ed i gialloblù possono beneficiare di un rigore per un contatto tra Mbende e Gerbo. Pandolfi dal dischetto sbaglia tutto. Dieci minuti e Mignanelli, su assist dell’attaccante trova il diagonale per il vantaggio stabiese. Nelle battute finali Carlini su punizione, e Mbende, con un colpo di testa ravvicinato, hanno l’opportunità di pareggiare i conti, ma sulla loro strada c’è un Barosi che conferma quanto di buono si diceva sul suo conto prima dell’approdo in gialloblù. E domenica, ancora al Menti, arriva il Monopoli.