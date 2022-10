Juve Stabia, D'Agostino scalpita: «Grande ambiente per crescere»

È stato il mattatore della coppa Italia, stendendo con la sua rete il Cerignola. Ed ora, in occasione della sfida col Picerno, Giuseppe D’Agostino, dalla Primavera del Napoli ai professionisti, in serie C, con la Juve Stabia, prenota una maglia a Colucci: «Il gol ovviamente dà fiducia – queste e sue parole – ma bisogna essere bravi a dare continuità, alrimenti serve a poco. Sono felice, per il gol in coppa, per quanto sto facendo qui. Dalla Primavera ai campionati veri c’è grande differenza. Il mio ruolo? Ho giocato un po’ in tutti i moduli, dal 4-2-3-1 al 4-3-3, l’importante è farsi trovare sempre pronti dal mister».

Castellammare un’esperienza importante dopo Napoli: «Sicuramente. È una piazza altrettanto calda, la gente ti fa sentire la partita tutta la settimana. Nel gruppo tutti danno consigli, da Gerbo, Ricci, Scaccabarozzi, sono sempre ad aiutarmi e sostenermi, qui posso crescere tanto».