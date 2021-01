Un altro centrocampista per Padalino. Il diesse Pavone continua il suo impegno nel provare a ridisegnare l’undici in maglia gialloblù. Ex Roma e Salernitana, approda alla corte dei fratelli Langella il centrocampista 2001, Edoardo Iannoni: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall'Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo temporaneo, del centrocampista Edoardo Iannoni, classe '01. Il calciatore, natio di Roma, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'AS Roma per poi vestire le maglie del Trastevere e della Salernitana. Edoardo Iannoni ha scelto il 15 come numero di maglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA