Juve Stabia, arriva il deferimento per mancati versamenti Inps e Irpef

Ancora una tegola per la Juve Stabia, in attesa della sentenza che riguarda il bomber Eusepi in merito alla presunta assunzione di sostante proibite (già fermato in campionato), arriva il deferimento, insieme alla Reggina, per mancato versamento di contributi Irpef ed Inps relativi allo scorso campionato.

In pratica per l’undici di Novellino potrebbe scattare una penalizzazione di almeno due punti, che comprometterebbe del tutto la possibilità, a pochi turni dal termine della stagione, di puntare ancora ai playoff.

L’amministratore unico, Filippo Polcini, durante una trasmissione dedicata al club, ieri sera, ha avuto modo di chiarire che la società è stata già ascoltata in Procura e che c’è stato modo di dimostrare la buona fede, dettata anche dal piano di risanamento e rientro del monte debiti che, entro fine aprile, dovrebbe mettere una parola definitiva sui bilanci e sul futuro della Juve Stabia.