La Juve Stabia blinda i suoi talenti: contratto per Della Pietra e Guarracino

La Juve Stabia blinda i suoi talenti. Impiegati in pianta stabile sia da Novellino, che da Sottili, Guarracino e Della Pietra firmano con i gialloblù il primo contratto tra i professionisti: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025 con Mariano Guarracino e Vincenzo Della Pietra. Per Mariano e Vincenzo, classe 2002, si tratta del primo contratto da professionisti, con il club che ha voluto puntare su di loro, dopo essere cresciuti nel settore giovanile. Guarracino è arrivato nel 2016 alla Juve Stabia, percorrendo il cammino che lo ha visto protagonista in tutte le categorie dall’Under 15 Nazionale fino alla Primavera, mentre Della Pietra è arrivato nel 2019, disputando un’ottima stagione con la Primavera. Guarracino e Della Pietra rappresentano prospetti importanti per la Juve Stabia e confermano l’attenzione allo sviluppo e alla crescita dei nostri giovani talenti».