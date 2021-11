La Juve Stabia dice basta: «Denunceremo i facinorosi dello stadio»

Un duro comunicato della Juve Stabia dopo le recenti multe che il Giudice Sportivo ha stabilito per il club dei dirigenti Andrea e Giuseppe Langella. Ben 5mila Euro di multa per il club per cori oltraggiosi e sputi al quarto uomo ed un componente della Procura Federale nel corso della sfida col Monterosi. La società prendere posizione:

«Per un lungo periodo, la pandemia, tra le tante rinunce, ci ha privato della gioia e del calore dei Nostri sostenitori. Oggi, la Nostra casa, il Romeo Menti, è tornato a essere luogo di cori, di applausi e di incoraggiamento per i Nostri ragazzi, nonché luogo di fortissimi emozioni, del rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono attivamente a rendere speciale lo sport che tutti amiamo. I Nostri tifosi, sono da sempre, per Noi e per la città di Castellammare di Stabia, motivo di orgoglio. Non permettiamo, a pochi, di danneggiare l’immagine di correttezza sportiva, di ospitalità e di rispetto che ha sempre contraddistinto la Nostra amata Juve Stabia. Questi pochi, con il loro sconsiderato atteggiamento, non solo hanno determinato consistenti multe nei confronti di questa società ma, cosa ancor più grave, sono riusciti a ledere, a livello nazionale, l’immagine della Nostra splendida città, sconsiderati comportamenti che, nostro malgrado, segnaleremo alle autorità competenti affinchè tutto ciò non accada più, affinchè adottino i provvedimenti del caso. Uniti, nel rispetto delle regole, nell’amore per i Nostri colori, possiamo raggiungere qualsiasi traguardo».