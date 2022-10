Juve Stabia a Taranto, Colucci: «Capuano ne sa una più del diavolo»

“Il Taranto? E’ una squadra in salute. Capuano? Il veterano degli allenatori, sarà un piacere rincontrarlo”. Di nuovo in campo alle 14.30, domani, allo “Iacovone”, la Juve Stabia cerca conferma di un momento tutto sommato positivo, interrotto solo dalla trasferta di Crotone, persa non senza rammarico per qualche decisione arbitrale. Nella trasferta pugliese Colucci parla dell’avversario, e dell’allenatore, già sulla panchina della Juve Stabia nel 2006: “Affrontiamo una squadra in salute – dice -, a dispetto della classifica. Hanno vinto due derby, hanno carattere, e poi Capuano è un maestro in panchina. Ne sa sempre una più del diavolo, una trasferta tutt’altro che semplice per noi. Ma i ragazzi sanno che devono giocare concentrati, e che siamo uniti tutto può accadere”. In attacco la prima di Christian Santos, appena raggiunto l’accordo col club, con Pandolfi che torna nel suo ruolo di esterno: “E’ una possibilità – ammette Colucci -, devo ringraziare la società in tutte le sue componenti per questo ulteriore sforzo sul mercato. Un attaccante dalle caratteristiche diverse da quelli che avevamo, che potrà darci una grossa mano”. Martedì si replica al Menti con il Foggia, ancora alle 14.30 per un guasto nell’impianto di illuminazione: “Dispiace un po’ per i tifosi che saranno condizionati dall’orario, ma ormai si va verso un calcio senza certezze come quelle di un tempo quando la domenica era attesa una settimana per la partita. Ce ne faremo una ragione…”.