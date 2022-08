Juve Stabia, il diesse Di Bari anticipa le mosse di mercato

Un portiere under, un esterno mancino ed un attaccante: sono questi i tre obiettivi dichiarati della Juve Stabia per chiudere, salvo “grandi occasioni” dell’ultima ora, il mercato e consegnare a mister Colucci la squadra per il prossimo anno. A fare il punto sulla situazione è il diesse, Giuseppe Di Bari: «Sarri è in uscita – ha detto ai microfoni ufficiali del club -, ma cerchiamo comunque un portiere giovane per il ruolo. Quanto agli attaccanti, Giovinco ha un’offerta importantissima dal Catania, e non sarà facile, a dispetto della categoria, mentre Eusepi potrebbe fare al caso nostro. Ha voglia di tornare dopo la delusione dell’ultimo mese dello scorso anno, ma è innegabile che bisogna capire quali saranno le richieste dell’Alessandria».

Mezavilla, ormai quarantenne, vorrebbe chiudere, dopo due promozioni in B coi gialloblù, la carriera a Castellammare: «Non c’è fondamento sulle voci che lo avvicinano alla Juve Stabia. E’ un ragazzo d’oro, ma abbiamo altri obiettivi».

Sul ritiro Di Bari sembra soddisfatto: «Colucci lo conosco da tempo, avrei voluto averlo al Foggia, ma non fu possibile. Ora sono contento di averlo ritrovato alla Juve Stabia. E’ un tecnico di esperienza, sta lavorando bene in questi giorni, sarà il nostro valore aggiunto».