Juve Stabia, domani c'è il Foggia Sottili: «Dobbiamo riprendere la corsa»

Prima apparizione al Menti del 2022, la Juve Stabia si prepara a ricevere, domani sera alle 21 al Romeo Menti, il Foggia di Zeman e dell’ex Rizzo, ceduto ai rossoneri proprio in questa sessione di mercato. Dopo il pari di Campobasso, alla ripresa del torneo dopo la lunga sosta dovuta al Covid, Sottili guarda alla sfida con i pugliesi, e non solo, alla luce della settimana che proporrà anche il recupero del derby con l’Avellino: “Col Foggia torniamo al Menti, aprendo un periodo con tante gare ravvicinate nel mese di febbraio, per i tanti recuperi da fare. Saranno importantissimi, dunque, gli allenamenti, ma anche la tranquillità della squadra. Abbiamo riguardato a Campobasso col rammarico di non aver centrato i tre punti, ma anche analizzando la gestione della gara. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta, sia davanti, dove abbiamo creato, che in difesa, dove Russo ha confermato il suo valore. Ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire per questo nuovo campionato che comincia dopo la sessione di mercato di gennaio”. Col Foggia per dare uno slancio alla classifica, per ridare il sorriso ai tifosi: “Noi giochiamo sempre loro, è una tifoseria importante, maturata in questi anni, sempre al nostro fianco, e questo ci deve essere solo di sprone. Affrontiamo un avversario di rango, e dalla grande tradizione, ma al Menti non possiamo fare sconti a nessuno”.