Juve Stabia, domani prima amichevole Lazzari: «Conquistati da Novellino»

Attesa e curiosità per la prima uscita stagionale della Juve Stabia, domani pomeriggio alle 17.30 contro la CEP 1953 Castel di Sangro che milita nel campionato di Eccellenza Molise, al campo comunale di Rivisondoli dove l'undici di Novellino sta svolgendo il ritiro precampionato. Dopo i tre innesti di Altobelli, Gomez e Cinaglia la nuova squadra comincia ad avere la sua fisionomia: "Il gruppo è cambiato molto rispetto allo scorso anno, ma ono arrivati tanti giovani che hanno voglia di lavorare e di emergere - ha detto il portiere Lazzari, forte del rinnovo del contratto -. Sono molto contento di essere rimasto alla Juve Stabia, una società che ha grandi ambizioni. Vogliamo fare molto bene e lo dimostreremo in campo". Il gruppo sembra già entusiasta dell'ex allenatore del Napoli, ora alla guida dei gialloblù: "Il mister Novellino ci fa lavorare tanto ed è giusto che sia così per coltivare le nostre ambizioni. Sono giorni di lavoro duro ma lo si fa con sorriso e con ambizione. Il mister ci ha fatto intendere di essere un grande lavoratore. Considera tutti allo stesso modo dai più piccoli ai più grandi e ci sta facendo memorizzare la sua idea di gioco".