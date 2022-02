Juve Stabia, test verità con la Vibonese: Sottili rischia

Due gare in casa, domani con la Vibonese (21) e sabato con il Monopoli (14) al Menti, per lasciarsi la crisi alle spalle. Si gioca il tutto per tutto, Sottili, nella doppia sfida interna della Juve Stabia, dopo tre sconfitte di fila, una clamorosa involuzione di gioco della squadra, e soprattutto lo sfogo, duro, del socio Giuseppe Langella che, sui Social, ha messo tutto e tutti in discussione: “Se mi sento in bilico – ha detto il tecnico alla vigilia della gara -? Nel mio mestiere si è sempre in bilico. Quanto alle parole di Langella, può rispondere solo lui, e chiarire cosa intendesse. Di certo c’è malcontento, scoramento, e lo sappiamo, ma abbiamo tutto per uscirne. Le dimissioni qualora non arrivassero i tre punti? Non è un’opzione che rientra nel mio bagaglio, non sono uno che molla quando ci sono problemi”. Cambio di modulo ipotizzabile: “Potrebbe essere un’opzione, ma non credo sia un problema di numeri. Ci sono cose che a Picerno ho rivisto, e da cui vorrei ripartire, sperando di dare anche continuità nei risultati”. Il match con la Vibonese, a dispetto della classifica, appare difficilissimo: “Sarebbe un errore sottovalutare l’avversario, anche se è l’ultima della classe. E’ una squadra scomoda, spero che i ragazzi diano a sé stessi una risposta di spessore, una prova corale da cui ripartire”.