Juve Stabia, dopo la prova di Latina Lazzari prenota un posto col Palermo

Una parata da tre punti. Aspettando il posticipo di lunedì sera contro il Palermo al Menti, i social degli aficionados della Juve Stabia sono ormai letteralmente assaliti dal video della parata che, a Latina, nel turno infrasettimanale, all’ultimo istante, ha letteralmente blindato il successo esterno dei gialloblù. Tornato tra i pali dopo diverse panchine, Daniele Lazzari vive il suo momento da protagonista, candidandosi ad un ruolo di primo pianto anche contro i rosanero: “Abbiamo giovani validi – ha sempre ribadito il tecnico Walter Novellino, esaltando la sua rosa -, che possono fare benissimo in un torneo difficile come quello di serie C”. Il dualismo con Sarri, come sempre la prestazione maiuscola, Lazzari mette in difficoltà il tecnico. Con il Palermo potrebbe esserci la conferma del numero uno di Latina.