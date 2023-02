Il rammarico per l'occasione persa di rimettersi in corsa per un piazzamento di prestigio nella griglia play-off, ma anche un calendario tutt'altro che agevole con Foggia, Catanzaro e Pescara all'orizzonte. Ed in mezzo quel coro, "Meritiamo di più", rivolto dalla curva ai soci Andrea e Giuseppe Langella, all'indomani della sfida con il Taranto di Capuano risuona forte in casa Juve Stabia. Le parole del socio Giuseppe sono specchio di una società che, se da un lato aveva anticipato una stagione di transizione dopo il piccolo miracolo che a maggio ha consentito di ripianare la questione bilancio, dall'altro, raggiunto il quarto posto, aveva cominciato a sentire il gusto del podio: «Come i nostri tifosi dice il dirigente, da due anni al fianco del fratello Andrea al timone del club - anche noi vorremmo vincere sempre, ma evidentemente in questo momento quello che riusciamo a raccogliere è diverso da quanto sperato. Ci scusiamo con la piazza, ma avevamo sempre parlato di un'annata in cui provare a fare quel punto in più che lo scorso anno ci negò la gioia degli spareggi promozione. Sotto questo aspetto siamo in linea con il progetto iniziale».

APPROFONDIMENTI Juve Stabia-Taranto, Pochesci sfida Capuano Pochesci cerca il primo sorriso contro l'ex Capuano Il presidente Langella eletto Consigliere della Lega Pro

I cori della curva, qualche offesa rivolta alla famiglia, Giuseppe Langella tiene a precisare: «Siamo qui da tre anni, in cui non abbiamo mai lesinato sacrifici, anche personali, per far fronte ad un monte debiti la cui entità ci era stata persino nascosta. Abbiamo risolto non pochi problemi, ho tolto il pane anche alla mia famiglia. Senza il nostro ingresso in società la Juve Stabia oggi neppure ci sarebbe in serie C. Questo non per avere ringraziamenti, ma per ribadire che non ci stiamo a subire certi attacchi, soprattutto sul piano personale e familiare». Il futuro della Juve Stabia, dunque, ancora nelle mani dei due soci, anche se entrambi hanno sempre dato disponibilità a chiunque volesse subentrare: «Le mie quote sono aperte a qualunque trattativa. Se ci sono persone più brave di noi si facciano avanti».



Capitolo squadra: il dirigente non lesina la sua amarezza, sia pur difendendo i calciatori e la scelta di Pochesci. «La squadra si allena con impegno ogni giorno, e questo credo sia sotto gli occhi di chi la segue settimanalmente. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato il sistema di gioco, è normale dover attendere un po' perché si possano assestare certi meccanismi. Il calendario non ci ha dato una mano, ma ci rifaremo». Sul mercato, invece, arriva la stoccata al diesse Di Bari: «Credo che il problema non sia la società, ma l'operato. Non voglio mettere in discussione quanto fatto dal direttore, che è una persona a modo. Oltre alle uscite che abbiamo dovuto fare per l'indice di mercato, con calciatori che non erano quasi mai utilizzati, a parte Santos, c'era anche un extra budget messo a disposizione per il mercato. Mi ero esposto in prima persona, ma il nostro diesse ed il direttore generale non sono stati fortunati in alcune trattative. Siamo rammaricati, ma va anche detto che insieme a noi, tolti i veri tifosi che ci seguono sempre e comunque, la piazza potrebbe fare molto di più per costruire qualcosa di importante».