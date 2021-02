Il primo gol… non si scorda mai. L’esultanza, la corsa, la dedica a chi, da lassù continua a proteggerlo. Gennaro Borrelli è l’emblema della nuova Juve Stabia, rinata dopo un momento difficilissimo, rinnovata nei numeri e negli uomini: “Con la Vibonese è stata una gara importantissima per noi – spiega l’attaccante – l’abbiamo disputata nel migliore dei modi, centrando un gol importantissimo. Sono contento. La squadra mi ha accolto bene, ero un po’ indietro nella condizione, ma pian piano sto crescendo, e ringrazio l’allenatore per la fiducia di queste prime partite quando ha puntato su di me”. Domani arriva il Catania: “Una gara fondamentale per il nostro campionato. Una vittoria riaprirebbe scenari importanti, è un treno che non dobbiamo perdere…”.

