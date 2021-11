Juve Stabia, dopo il successo sul Bari Eusepi carica i compagni

Il primo gol da tre punti. Quel calcio di rigore che sembra quasi una piccola fiaba, giunto dopo qualche minuto dalla possibile sostituzione per un indurimento del muscolo. Umberto Eusepi è lo specchio della gioia della Juve Stabia, dopo il successo pieno contro lo schiacciasassi Bari: “Ho sentito una fitta verso la fine del primo tempo, ho provato ed è andata bene. Nella ripresa, però, è stato meglio uscire per non rischiare altri infortuni. Il gol è stata una gioia immensa, abbiamo vinto contro la squadra più forte del campionato, e questo ci ripaga di qualche delusione e di qualche critica immeritata. A Torre, la settimana precedente, non avevamo fatto male, se non per quei maledetti quindici minuti che ci sono costati il derby, col Bari ci siamo rifatti appieno”. La vittoria sulla capolista il punto di partenza: “Si. Questo risultato ci deve dare serenità, ma soprattutto consapevolezza della nostra forza. Con l’aiuto dei tifosi, splendidi come sempre, possiamo fare bene da qui alla fine del campionato. Dobbiamo centrare l’obiettivo minimo dei play-off, e poi giocarcela con chiunque”. Il Menti deve tornare fortino: “Assolutamente. Col calore di questo pubblico, dobbiamo sfruttare appieno la forza del nostro stadio. I tifosi ci sono al fianco, non ci sono mai state polemiche, neppure in questo momento negativo, solo sprone a far meglio, e questo ci deve dare maggiore voglia di lottare in campo. Per noi, e per loro”.