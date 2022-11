Juve Stabia, ancora emergenza in difesa per il derby di Avellino

E' ancora emergenza in difesa per la Juve Stabia, impegnata questa sera ad Avellino nel derby contro l'undici di Rastelli. Colucci ha diramato da poco i convocati, confermando le assenze di Cinaglia e Tonucci nel reparto arretrato. Rispetto alla sfida di domenica col Potenza, per, nel reparto dovrebbe essere impiegato Vimercati, scontato il turno di squalifica, al posto di Altobelli, adattato con i lucani nel ruolo.

Il tecnico Leonardo Colucci - questo il comunicato del club - ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Avellino-Juve Stabia, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, mercoledì 30 novembre 2022, con inizio alle ore 21 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

Portieri: Barosi, Maresca, Russo.

Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi.

Attaccanti: D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Silipo, Zigoni.

Non convocati: Erradi, Sarri.

Indisponibili: Bentivegna, Cinaglia, Esposito, Tonucci".