Juve Stabia, il ds Rubino: «Con Eusepi centrati tutti gli obiettivi del mercato»

La felicità alle stelle, l’entusiasmo travolgente nella sera della presentazione ufficiale, con le prime parole del bomber Eusepi, la Juve Stabia si avvicina passo dopo passo alla sfida con l’Avellino, in programma sabato sera (20.30) al Romeo Menti con la convinzione di poter recitare di nuovo un ruolo di primo piano nel prossimo campionato: “Credo si sia fatto un gran bel lavoro sul mercato – a parlare è il direttore sportivo, Raffaele Rubino -. Non era facile, ma siamo riusciti a centrare un mix importante di giovani di grande prospettiva e calciatori di esperienza che possono fare la differenza in categoria”. C’’è chi non si accontenta, però, in città, in rosa ancora la possibilità di qualche innesto, ma per ora il diesse smorza le fantasie dei tifosi: “E’ vero, ci sono tanti svincolati, ma non sempre prendere per il gusto di farlo è utile. Preferisco tenere qualche posto libero per eventuali necessità, anche se è innegabile che siamo vigili, e che se capitasse la grande occasione non ce la faremo scappare”.

Eusepi la vera ciliegina: “Non ci sono state trattative più o meno facili. Certo, prendere Umberto è stato più arduo per il valore del calciatore. Lo abbiamo inseguito per quasi due mesi, ma ha dimostrato di avere la stessa rabbia e la stessa voglia della società, sono convinto che farà benissimo con questa maglia”.

Quattro portieri, qualcuno potrebbe partire, e poi la situazione dell’argentino Gomez, assente alla presentazione della squadra: “Pozzer è stato inserito in un’operazione complessa con l’Inter, il ragazzo è di grande prospettive, ed ora è tutto nostro, un investimento del club. Quanto agli altri, vedremo, il mercato in fondo non è mai veramente chiuso”.