Doppio scambio con il Bari per la Juve Stabia che ufficializza l’innesto in difesa di Giuseppe Esposito, classe ’99, cresciuto calcisticamente nel Napoli. Viaggio opposto per Romero che lascia i gialloblù, ma probabilmente sarà dirottato dai pugliesi al Potenza di Capuano alla ricerca di una punta di peso:

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla SSC Bari, a titolo definitivo, del difensore Giuseppe Esposito, classe '99. Il calciatore, natio di Marano di Napoli, è cresciuto calcisticamente nella SSC Napoli ed ha vestito anche la maglia della Fermana».

«Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la SSC Bari per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Romero, classe ’92».

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA