Juve Stabia, Esposito concentrato per i play-off: «Siamo cresciuti»

A Castellammare era arrivato solo a gennaio, in un momento difficilissimo per la Juve Stabia. Da Bari, dove aveva giocato poco o nulla, Giuseppe Esposito si è ritrovato subito titolare nella squadra di Padalino, col passaggio alla difesa a tre ed il cambio di modulo. Dal suo innesto, insieme a Mulè, e successivamente ad Elizalde, la retroguardia stabiese è diventata tra le meno battute del girone ed ora, con i play-off ad un passo, si prepara ad essere l’arma in più della poule promozione: “Questa squadra è cresciuta tantissimo da quei giorni – spiega il difensore -. Abbiamo centrato risultati importantissimi, andando a vincere, domenica, a Terni, addirittura con l’uomo i meno, contro la capolista del girone. Sono segnali forti del valore di questa squadra, che merita le gioie di queste settimane”. Sotto l’aspetto Personale, Esposito è tra i più pronti in vista dei play-off: “Mi sento bene, sono contento di essere tornato in campo per dare il mio contributo, e spero di essere protagonista anche ai play-off. La Casertana? Sarà interessante giocare un derby nel primo turno, una gara molto sentita”. Domenica la discussione del ricorso del Catania che potrebbe cambiare la classifica, con il Foggia di scena al Menti, ed i falchetti nel capoluogo etneo…