Juve Stabia, Eusepi in doppia cifra: «Si respira un benessere generale»

Non sta nella pelle. La doppietta alla Turris, tre punti per riaccendere il sogno play-off, coronato dalla doppia cifra centrata in un campionato vissuto tra infortuni e tante difficoltà. Umberto Eusepi è il volto della gioia del club stabiese all’indomani del successo, il primo quest’anno, nel derby: “Volevamo perseguire una vittoria dopo Messina, e ci siamo riusciti. E’ un po’ come essersi sbloccati – spiega l’attaccante -, ed ora anche la classifica è tornata nei giusti valori. La doppietta? Sono contento. Il primo obiettivo era arrivare almeno a quota dieci, ora, però, posso migliorarmi”. Dal 4-2-3-1 di Sottili al 4-3-3 di Novellino, il bomber promuove il ritorno di “Monzon”, e non disdegna una stilettata al suo predecessore: “Sono state settimane difficili – racconta -, in cui non riuscivamo ad esprimerci. Il modulo, forse, fuori casa, era troppo spregiudicato, non lo reggevamo. Soprattutto quando non si è in condizione ottimale non è facile e nel 4-2-3-1 si soffriva tanto a centrocampo. Senza nulla togliere a Sottili, ora mi sembra che si respiri un’aria diversa, c’è un benessere generale che si avverte. Novellino non lo scopriamo certo ora, è un allenatore di grande esperienza, ora cerchiamo di giocarci al meglio le ultime sette, e proviamo a centrare l’obiettivo che è sempre stato chiaro per tutti”.