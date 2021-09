Juve Stabia, Eusepi subito ko: lussazione alla spalla, out un mese

Potrebbe averne per almeno un mese, Umberto Eusepi. A una settimana dall’infortunio nel derby con l’Avellino, la Juve Stabia ufficializza il problema del bomber, a conferma della necessità, in questi giorni, dell’ingaggio di Evacuo per dare spessore ed esperienza al reparto avanzato: «La S.S. Juve Stabia, a seguito dell’infortunio rimediato da Umberto Eusepi, comunica che gli esami strumentali hanno messo in evidenza una lussazione della spalla sinistra. I tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno».