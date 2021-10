Juve Stabia, per Eusepi ritorno agrodolce a Catania

La prima da titolare, subito due reti all’attivo. Anche se non sono bastate ad evitare la sconfitta a Catania. Umberto Eusepi si conferma un autentico lusso per la serie C, e la Juve Stabia, alla ricerca del primo gol al Menti quest’anno, domenica col Picerno, se lo gode: “La gioia della doppietta è tanta – dice l’ex Benevento -, e mi ripaga di un avvio di stagione negativo per l’infortunio contro l’Avellino. C’è, però, la rabbia di una gara persa immeritatamente. Speriamo di rifarci subito”. Tre gol al passivo, un errore grossolano di Tonucci, una deviazione sfortunata di Troest hanno portato al primo stop, domenica scorsa, a Catania: “Stavamo tenendo bene il campo e controllando la partita – prosegue Eusepi -, peccato. Non si può dire, però, che la squadra abbia demeritato, anzi credo ci sia stata una grossa prova di tutti. Ci rifaremo, ne sono certo, dobbiamo crescere e migliorare, ma sono certo che ci toglieremo tante soddisfazioni”.