Juve Stabia, fatta per Evacuo: il bomber già in campo a Vibo

La Juve Stabia trova il suo bomber. In attesa di conoscere la reale entità dell’infortunio di Eusepi, il club stabiese piazza il colpo sul mercato degli svincolati, e si aggiudica le prestazioni di Felice Evacuo: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Felice Evacuo, classe ’82. Il calciatore, nato a Pompei, è cresciuto calcisticamente nel Benevento e ha vestito, tra le altre, le maglie della Turris, Lazio, Florentia Viola, Viterbese, Avellino, Frosinone, Spezia, Nocerina, Novara, Parma, Alessandria, Trapani e Catanzaro».

Evacuo, che ha scelto il 32 come numero di maglia, è stato inseguito spesso dal club stabiese negli anni, e quest’anno sono arrivate le nozze: «Alla chiamata non ho esitato, Castellammare di Stabia è una piazza importante. Sono qui per fare bene e mi metto subito a disposizione di mister e compagni».