Juve Stabia, giovedì festa al Menti: la prima di Novellino davanti ai tifosi

Il giorno di Novellino. La Juve Stabia scopre il velo, e dopo la presentazione del nuovo diesse di questa mattina, annuncia ufficialmente il primo incontro della squadra e del nuovo allenatore con i propri supporter:

La S.S. Juve Stabia vi invita il giorno 22 luglio alle ore 19:00 ad un evento da non perdere, con la possibilità di tornare allo stadio Romeo Menti per la presentazione di mister Walter Alfredo Novellino. Sarà un momento da vivere insieme a voi tifosi nel segno dei colori gialloblè. Nel giorno del raduno, verrà inaugurata la nuova stagione 2021/2022 con la presentazione della nuova maglia da gioco. La nostra volontà è quella di voler rivedere la gioia dei tifosi nella propria casa e ascoltare le prime parole in maglia gialloblè di mister Novellino. Con un piccolo contributo di 10 euro riceverete in regalo una maglia Givova ufficiale Juve Stabia. Tale evento, è così organizzato, nel rispetto delle normative COVID-19 e della variante DELTA che limitano l'accesso per la preoccupazione di assembramento e successivo contagio. Il Presidente Andrea Langella con la partecipazione del Presidente GIVOVA, Giovanni Acanfora consegnerà la maglia ufficiale numero 12 alla Curva Sud».