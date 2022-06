Juve Stabia e Fincantieri: torna il binomio della serie B

Aperta da due giorni, con un entusiasmo palpabile ed una pronta risposta dei tifosi giunti in massa al Romeo Menti per sottoscrivere la tessera, la campagna abbonamenti della Juve Stabia prosegue a ritmi serrati e con tante novità. Come ai tempi di Roberto Fiore negli anni '90, ma anche nel 2011 quando la squadra, in piena crisi occupazionale, conquistò la serie B con la scritta “Castellammare è Fincantieri” sulle maglie della squadra di Braglia, ma soprattutto proseguendo nel progetto di “riavvicinamento” al territorio, il club ufficializza l’accordo con la Fincantieri per consentire agli appassionati l’acquisto dell’abbonamento tramite un Cral convenzionato: «La S.S. Juve Stabia per la città di Castellammare di Stabia. Siamo Lieti di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Fincantieri S.p.A. per la stagione 2022/2023. Tutti gli operai della Fincantieri, attraverso il CRAL Breda, potranno sottoscrivere l’abbonamento ‘Dodicesimo Uomo’ #12Uomo, con un rateizzo dell’importo. Vogliamo un Menti pieno, fateci sentire la Vostra voce!».