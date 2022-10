Una Juve Stabia senza idee: col Foggia finisce 1-1 al Menti

La Juve Stabia conferma il momento negativo dopo l’amaro stop di Taranto, ed al ritorno al Menti, contro un ritrovato Foggia, reduce dal successo prestigioso con la capolista Crotone, non riesce ad andare oltre l’1-1 nonostante un tempo intero con l’uomo in più per l’espulsione, nel finale della prima frazione, di Vuthaj. Gialloblù col 3-5-2 iniziale con Santos al fianco di Pandolfi in attacco, ma a far gioco per i primi quarantacinque minuti è soprattutto la squadra di Gallo che, in due settimane, ha rinvigorito i rossoneri. Il primo tiro di Pandolfi (14’) termina tra le mani di Nobile.

Al 21’ la Juve Stabia rischia di capitolare per l’uscita errata di Barosi, sul tiro di Frigerio salva Maselli. Foggiani vicini al possibile vantaggio anche pochi istanti dopo con D’Ursi e Garattoni, ma stavolta il numero uno gialloblù è più reattivo. Allo scadere, lanciato in contropiede, Vuthaj colpisce Mignanelli al volto, inevitabile il giallo (doppio) e l’espulsione.

Nella ripresa Colucci prova a dare profondità con Zigoni al fianco di Santos, ma è Malomo, di testa, a centrare il palo. Alla mezzora l’attaccante venezuelano sblocca la partita. Cross di Bentivegna dalla sinistra, girata di testa di Santos e palla in rete. Due minuti ed arriva anche la doccia fredda con il pari, in tuffo sul cross di Costa ad opera di Ogunseye.