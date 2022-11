Juve Stabia-Foggia: vigilia tesa, Langella: «Non comprese mie parole»

Vigilia tesa per la sfida di stasera in coppa Italia tra Juve Stabia e Foggia. Dopo il “j’accuse” del socio Giuseppe Langella che aveva messo in risalto, dopo la gara persa col Pescara, la scarsa affluenza allo stadio di spettatori, e soprattutto l’assenza totale dell’imprenditoria locale, ieri uno striscione degli ultas è apparso in curva contro il dirigente della società gialloblù. In serata, in una nota trasmissione dedicata alla Juve Stabia la risposta di Langella:

«Avevo chiesto scusa ai tifosi per lo spettacolo di queste settimane – chiarisce lui -, ed il mio riferimento non era certo a quanti sono sempre al fianco della squadra. Mi dispiace se le mie parole sono state travisate, mi scuso con i tifosi, quelli veri, il riferimento era a quanti si limitano a criticare, senza magari mai venire allo stadio». Pace fatta? Stasera, in occasione della gara con i rossoneri si potrà capire se tra ultras e società la tensione sia stata sul serio stemperata dal chiarimento del dirigente.