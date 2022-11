Juve Stabia-Francavilla 2-0: Colucci ritrova classifica e sorriso con due gol di D’Agostino

Stavolta si fa festa sotto la curva, la Juve Stabia è ormai fuori dalla mini crisi che nell’ultimo mese aveva messo a dura prova la pazienza dei tifosi (e della dirigenza). Un successo con pochissime sbavature quello contro la Virtus Francavilla, che rilancia addirittura ad un passo dal podio la squadra di Colucci, alla seconda vittoria di fila dopo quella nel derby col Giugliano della scorsa settimana.

Una prestazione di spessore quella degli stabiesi contro un Francavilla che, ad onor del vero, è parsa davvero lontana parente della bella realtà che solo lo scorso anno era divenuta autentica mina vagante del campionato. Sugli scudi l’ex Napoli, D’Agostino, che trascina con i suoi gol la compagine stabiese.

Avvio spumeggiante per i padroni di casa, vicini al gol, con Pandolfi, alla ricerca della marcatura (fino ad ora un solo centro, all’esordio con la Gelbison per l’ex Turris). A confezionare dopo diciassette minuti il vantaggio sono proprio i due esterni. Affondo sulla linea mancina di Pandolfi, scarico su D’Agostino che, di tacco, trova l’1-0. Al 40’ il raddoppio. Stavolta il lancio per l’ex azzurro è di Mignanelli dalle retrovie, stop di petto e diagonale al volo che lascia senza scampo Avella. Nel recupero D’Agostino è scatenato, sul lancio in contropiede costringe Maiorino a metterlo giù. Rosso diretto e Francavilla in dieci. Francavilla che, a metà ripresa sembra poter tornare in corsa con le due traverse centrare da Patierno e Cardoselli (su punizione), ma è la Juve Stabia a brindare ad un successo che fa tanto morale, ed altrettanta classifica.

«Sono contento per i due gol, ma soprattutto per la vittoria che ci lascia alle spalle un periodo difficile, dobbiamo continuare così e dare continuità alle nostre prestazioni», le parole del match winner.