Alle spalle, ormai, la gara col Catania, e soprattutto il mercato, dopo tre turni consecutivi in casa (compreso il recupero con la Casertana), la Juve Stabia torna in trasferta. Con la Virtus Francavilla, domani pomeriggio, è scontro diretto per la lotta play-off: «All’andata ci hanno messo in difficoltà – ricorda mister Padalino alla vigilia -, e non a caso vincemmo in rimonta. Siamo una squadra rinata, ma anche cambiate per diversi elementi nell’ultimo mercato, ed alla ricerca della giusta quadra. Sicuramente il 3-5-2 delle ultime partite è il modulo che in questo momento ci veste meglio, ma di volta in volta valuteremo gli uomini da impiegare».

Out Lia, Ripa e Cernigoi, torna disponibile, dopo Mastalli, anche Orlando, che può rappresentare un valore aggiunto: «Sicuramente. Un ragazzo che può far male a chiunque quando è in condizione. Da esterno, ma anche a ridosso delle due punte, può darci una grossa mano. Come anche Garattoni, che ultimamente non era stato benissimo. Dovremo solo valutare le condizioni di Troest per una botta rimediata contro il Catania».

Padalino si coccola il nuovo bomber, Marotta, già leader in campo, aspettando il primo sigillo in gialloblù: «L’esordio è stato positivo, è un calciatore importante per la categoria, e sa benissimo che da lui ci si aspetta tanto, sia sotto l’aspetto dei gol che della personalità. L’approccio è stato buono, le ultime due giornate ci hanno restituito la Juve Stabia che avevamo visto per lunghi tratti del girone di andata». Urge un’inversione di tendenza fuori casa: «È un po’ una pecca di questo girone d ritorno, dobbiamo invertire il trend per dare uno slancio al sogno play-off».

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA