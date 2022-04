Juve Stabia-Francavilla 4-0: sarà il giudice a decidere i playoff

La Juve Stabia onora l’ultima al Menti e con il poker rifilato al Francavilla continua a credere nei playoff. Classifica alla mano, i gialloblù di Novellino avrebbero conquistato sul campo 51 punti, uno in più del Picerno, fermato a Taranto, ma con la penalizzazione della scorsa settimana, al momento, sarebbero i lucani a disputare gli spareggi per la B. Ma il club dei fratelli Langella ha già annunciato il ricorso per i due punti sottratti per il mancato versamento di ritenute Inps dello scorso campionato, e questo porterà, nei prossimi giorni, o ad uno stop delle gare di spareggio, o ad una sentenza rapida.

Novellino aveva chiesto ai suoi, alla vigilia, di disputare con serenità la sfida con i pugliesi, ed oppone all’undici di Taurino un 4-3-3 inedito con tanti giovani e la passerella finale (oltre a quella all’ingresso in campo) a Felice Evacuo all’ultima gara prima del ritiro dopo la lunga carriera (oltre duecento reti e due promozioni all’attivo). In campo sono gli stabiesi ad avere quasi sempre il pallino del gioco. Vantaggio gialloblù al 18’ con Stoppa che trasforma in maniera magistrale una punizione dal limite per un fallo subito da lui stesso. Il raddoppio, sempre dell’ex Pistoiese, al 17’, con un diagonale preciso sull’assist di De Silvestro. Erradi, appena entrato, al 37’ cala il tris, di testa, ancora su cross di De Silvestro. Chiusura col botto con il colpo di testa di Caldore, che capitalizza la punizione di Stoppa e tiene viva la speranza della Juve Stabia.