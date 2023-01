Juve Stabia, fulmine a ciel sereno: si dimette l'allenatore Leonardo Colucci

Che i rapporti non fossero più idilliaci tra tecnico e dirigenza lo si era inteso negli ultimi giorni, soprattutto dopo le parole del tecnico della Juve Stabia in merito alle scelte di mercato del club.

Alla vigilia della sfida di Viterbo, arrivano addirittura le sue dimissioni, accettate dai dirigenti: "La S.S. Juve Stabia comunica che il tecnico Leonardo Colucci ha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. Insieme al tecnico, ha rassegnato le dimissioni anche il collaboratore Giuseppe Montanaro. La società ringrazia il tecnico e il collaboratore per il lavoro svolto e augura le migliori fortune in campo professionale ed umano".

A questo punto resta da capire a chi sarà affidata la squadra in vista della gara con la Viterbese, soprattutto quali i motivi della rottura, al di là del mercato che fin qui ha visto il club solo cedere pedine senza nessun innesto. Sperando che la dirigenza voglia e possa far chiarezza con la piazza quanto prima.