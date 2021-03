Juve Stabia, Garattoni: «Che gioia il gol nel derby». Domani si va a Viterbo

Un gol che cambia un campionato. Per la città, i tifosi, per la famiglia. Alessandro Garattoni si gode il momento, il ritorno da titolare, il successo della Juve Stabia con la Turris, coronato con la rete del 4-1 finale, ed il quinto posto in classifica: “E’ un bel momento – sorride l’esterno di Padalino -, siamo riusciti a sfatare diversi tabù: le due vittorie di fila, il ritorno al successo al Menti. Siamo contenti. Contro la Turris abbiamo disputato una gara di spessore, regalando una gioia ai tifosi che ci avevano caricati a dovere nei giorni precedenti. Peccato non sia arrivata davanti a loro, ma va bene anche così”. Domani i gialloblù di nuovo in campo per il turno infrasettimanale a Viterbo: “Una gara difficile contro una squadra che si è ormai ripresa – spiega Garattoni -. Ma siamo in un momento positivo e vogliamo dare continuità ai risultati positivi di queste settimane”.

