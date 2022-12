Juve Stabia-Gelbison, il derby di Colucci: «Chiudiamo bene il 2022»

L’ultimo atto di un 2022 che per lui è stato sicuramente da incorniciare. I playoff con il Picerno, il quarto posto con la Juve Stabia. Leo Colucci può sicuramente brindare a dodici mesi vissuti intensamente, ma prima di stappare il classico champagne, ai suoi ha chiesto l’ultimo sforzo per questa sera, nella prima gara del girone di ritorno, contro la Gelbison al Romeo Menti (20.30): «È una gara particolare – queste le sue parole - Si chiude un anno solare, ma è anche la prima della seconda parte del campionato. E soprattutto arriva dopo una sconfitta cocente come quella di Cerignola. Voglio chiudere bene l’anno, per noi è come una finale, e nonostante il poco tempo per recuperare ho chiesto a tutti il massimo impegno».

Mesto il ritorno nella sua Cerignola, ma tante indicazioni per riprendere il passo giusto: «Sappiamo bene cosa non ha funzionato, abbiamo preso quattro gol in contropiede, a conferma di una supremazia in campo. Sono alcune sbavature che non possiamo permetterci, e che dobbiamo evitare in futuro».

Due attaccanti, Zigoni e Santos che hanno finalmente trovato la via della porta: «Li ho visti bene entrambi. Santos ha fatto un bellissimo gol in sforbiciate, ma sono numeri che ha nelle corde. Rivederli insieme? È una soluzione che potrà ripetersi, ci lavoriamo anche in allenamento, molto dipende, ovviamente, dalla situazione».

Colucci guarda anche oltre la Gelbison: «Inizia una nuova stagione, è un campionato a parte, e dopo il mercato lo sarà ancora di più. Guardiamo un passo alla volta, cercando di riptere quanto di buono fatto fino ad oggi, e provare, ove possibile, a migliorarci».