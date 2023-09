Giugliano-Juve Stabia, Pagliuca protesta: «C'era un rigore per noi ma anche gli arbitri possono sbagliare»

Un pari con tanto amaro in bocca, ma il bicchiere mezzo pieno di una Juve Stabia con 7 punti, seconda in classifica, che continua ad entusiasmare una piazza che si rivede nella grinta e nella determinazione di Guido Pagliuca e dei suoi ragazzi. «A Giugliano - chiosa il tecnico -, abbiamo raccolto un risultato positivo, e questo deve essere sicuramente valorizzato. Affrontavamo una buona squadra, anche se, ovviamente, con l'uomo in più per tutto un tempo, avremmo potuto e dovuto sfruttare meglio l'occasione avuta».

Almeno due palle gol clamorose, una rete annullata, ma anche il rischio, nel finale, di capitolare: «Abbiamo avuto due grosse occasioni, ma anche i nostri avversari, con Oyewale avrebbero potuto farci male.

Bisognava allargare di più il gioco, ma siamo una squadra giovane, e magari non siamo stati abbastanza cinici. Dispiace, forse potevamo beneficiare di un rigore, ma nel calcio, si sa, tutti possono sbagliare, anche gli arbitri».

Un secondo tempo tutto di marca stabiese: «Loro hanno cercato, come ovvio, di non capitolare, con otto, nove uomini dietro la linea della palla.Nel finale avremmo potuto sfruttare meglio alcune occasioni. Ma andiamo avanti a testa alta, e pensiamo subito alla prossima».