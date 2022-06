Juve Stabia, ritiro a Rivisondoli Parte la campagna abbonamenti

Riscoperta del territorio, legame con la città, fidelizzazione degli sponsor, la nuova Juve Stabia, dopo l’approvazione del piano di ristrutturazione che ha consentito al club di ripulire dall’oneroso monte debiti (pregressi) il bilancio, sembra un passo avanti e si prepara con entusiasmo alla nuova stagione. Raggiunto l’accordo con i creditori che entro luglio saranno liquidati, l’amministratore unico Filippo Polcino, insieme al responsabile marketing, Felice Biasco, hanno ufficializzato le prime iniziative volte ad avvicinare Castellammare alla “sua” squadra. “Entro la prossima settimana riapriremo lo store nei pressi della villa comunale – ha spiegato l’amministratore -, che non sarà solo un punto vendita dei prodotti a marchio Juve Stabia, ma un autentico luogo di ritrovo per tifosi e sportivi, ed il punto principale dove poter sottoscrivere l’abbonamento al prossimo campionato, in avvio a fine agosto. Ai tifosi abbiamo dato molto, cercando di praticare prezzi quanto più popolari possibile, ci aspettiamo una risposta, che scommettano insieme a noi su questi colori. Ci stiamo muovendo a tutto tondo, anche con aziende locali (come Fincantieri n.d.a.), per cercare di praticare politiche che consentano alla gente di far tornare il Menti un autentico catino. E non a caso abbiamo ribattezzato la campagna abbonamenti con lo slogan “12 uomo!”. Nei prossimi giorni sveleremo anche tante altre iniziative che abbiamo in cantiere”. La squadra, intanto, ha già un time-sheet per il lavoro precampionato: “Andremo in ritiro ancora a Rivisondoli, con partenza intorno al 26 luglio, dopo il raduno ed una prima fase di allenamenti in città. Rientro previsto per l’8 agosto, dopo tre amichevoli che vedranno impegnato il gruppo”. In serata arriva anche il comunicato ufficiale della nuova campagna abbonamenti: “Uniti si vince! Dopo l’ultimo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e la mancanza del Vostro calore, siamo pronti a riabbracciarci perchè siete voi il ‘Dodicesimo Uomo’. E’ arrivato il momento di ritornare a sostenere i vostri beniamini e, con lo slogan ‘Dodicesimo Uomo’ #dodicesimouomo, parte la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, difficile ed impegnativo, come quello di Serie C.

Sostenere i nostri colori è l’imperativo perché soltanto uniti si vince e la S.S. Juve Stabia vi chiama a raccolta perchè siete voi il vero ‘Dodicesimo Uomo’ in campo capaci di rendere lo stadio Romeo Menti un vero fortino. Vogliamo avervi al nostro fianco ed è per questo che abbiamo ridotto i prezzi. La campagna abbonamenti partirà la prossima settimana e terminerà con la prima gara interna che si disputerà nel mese di settembre. Al costo dell’abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita di Euro 2. Questi i prezzi nel dettaglio:

dalla prossima settimana e fino al 30 giugno, i prezzi saranno così divisi:

Curva 80,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 Euro - Distinti 110,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 Euro - Tribuna Scoperta 130,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 Euro - Tribuna Coperta 200,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 170,00 Euro - Vip Club 1000,00 Euro

dal 1 luglio e fino al 31 luglio, i prezzi saranno così divisi:

Curva 100,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 Euro - Distinti 130,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 Euro - Tribuna Scoperta 160,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 Euro - Tribuna Coperta 240,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 5 – 170,00 Euro - Vip Club 1000,00 Euro

dal 1 agosto e fino alla prima gara interna che si disputerà nel mese di settembre, i prezzi saranno così divisi:

Curva 120,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 Euro - Distinti 150,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 Euro - Tribuna Scoperta 180,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 Euro - Tribuna Coperta 280,00 Euro / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 170,00 Euro - Vip Club 1000,00 Euro

La società si riserva di indire durante la stagione due giornate gialloblù nel corso delle quali gli abbonamenti non saranno validi per l’accesso allo stadio Romeo Menti. L’abbonamento è valido per N° 17 ingressi. Vi aspettiamo presso lo store ufficiale della S.S. Juve Stabia sito in Corso Giuseppe Garibaldi, 24, a Castellammare di Stabia NA. E’ possibile sottoscrivere all’atto dell’acquisto dell’abbonamento nel mese di giugno, gratuitamente, la ‘Vespa Card’, la tessera di fidelizzazione della S.S. Juve Stabia, che altrimenti avrà un costo di Euro 10,00”.