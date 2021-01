E' tempo di mercato anche per i dirigenti. Gianni Improta, il Baronetto di Posillipo, ex calciatore del Napoli e del Catanzaro, ha lasciato la Juve Stabia e ha accettato l'offerta della Sambenedettese: sarà il capo dell'area tecnica del club che ha recentemente creato una collaborazione con l'Estudiantes in Argentina.

