Novellino, è noto, ha già dato piena disponibilità a sposare il progetto dei giovani che i due soci vorrebbero varare, con alcune pedine di esperienza a fare da chioccia, per un campionato sulla stessa linea di quello appena concluso, magari senza quel girone di ritorno horror. Giovani provenienti da società di A o B, come Silipo, D'Agostino e prima ancora Stoppa, per giocarsi un piazzamento play-off e insieme proseguire nel piano di risanamento dei conti, considerato punto di partenza per riaprire il cassetto dei sogni. Un'altra strategia potrebbe invece condurre il club a puntare su un tecnico più giovane di "Monzon", al quale però potrebbe andare un ruolo all'interno della società, magari di trait d'union tra squadra e dirigenza. Diversa la situazione di Di Bari. La conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara di Cerignola sembra avere tutti i canoni dell'addio. Ma i Langella hanno avuto modo di apprezzarne il lavoro, anche a gennaio, in un momento difficile del mercato, con gli indici di bilancio ad indirizzare le scelte. Potrebbe essere lui a dare continuità al lavoro dello scorso anno, anche se ci sarà una Juve Stabia da ricostruire dalla cintola in giù.