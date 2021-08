Juve Stabia: dall'Inter arriva Pozzer per la porta di Novellino

Dall'Inter alla Juve Stabia. Il club gialloblù annuncia l'ingaggio del giovane portiere Giacomo Pozzer, un classe '01 con diverse esperienze in categoria alle spalle: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla FC Internazionale Milano, del portiere Giacomo Pozzer, classe ’01. Il calciatore, nativo di Mirano, è cresciuto calcisticamente nell'Inter e ha vestito, tra le altre, le maglie del Monopoli e della Lucchese. Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di essere arrivato in una piazza come quella di Castellammare di Stabia. Mi metto subito a disposizione del mister e dei compagni per dare il mio contributo. Non vedo l'ora di vedere i tifosi al Menti e lo stadio pieno”.