Juve Stabia, la carica per gli ultimi 90 minuti

«I play-off? Io ci credo, noi tutti ci crediamo. Il futuro? Ho dei sogni, questa panchina mi dà sicuramente grandi stimoli, ed anche questo gruppo». A novanta minuti dalla fine del campionato, quanto meno della stagione regolare, Walter Novellino prova a spronare la Juve Stabia.

Tre punti col Cerignola, prima di tutto, poi occhi ed orecchie agli altri campi per sperare di raggiungere, sulla sirena, gli spareggi promozione: «Io ne sono convinto – dice senza tentennamenti il tecnico -. Dovessi dare delle percentuali? Se vinciamo è il 100%. Siamo noi artefici del nostro destino, in un turno con tanti scontri incrociati in cui può accedere davvero di tutto». Una sfida, quella al Cerignola, che la Juve Stabia dovrà affrontare senza tre elementi di peso dell’undici di Novellino, gli squalificati Berardocco, Zigoni e Mignanelli, senza contare gli acciacchi di Volpe ed i dubbi di Altobelli: «Stra stringendo i denti, vuole esserci a tutti i costi».

Per l’occasione, i rientri dello stesso Altobelli, ma soprattutto di Scaccabarozzi e Pandolfi potrebbero risultate decisivi: «Spero che Pandolfi, ma tutta la squadra, capisca che è il momento di indossare i panni del salvatore della patria. Siamo uniti, gli ho spiegato l’amarezza di un anno fa quando restammo fuori per un punto, siamo determinati a far bene». Una Juve Stabia che gli piace, un bel gruppo, da cui, magari ripartire per il prossimo anno. L’eventuale conquista dei play-off potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per Novellino ed i suoi: «Io ho dei sogni, delle idee, e sognare non cosa nulla – chiarisce -. Ci credo, e non poco. L’idea di ricominciare da qui, da questa piazza, dall’ossatura di questa squadra mi stuzzica, e non poco. Ma un passo alla volta. Prima di tutto battiamo il Cerignola, che è squadra bene organizzata, e regaliamoci questa coda del campionato. Poi, si vedrà…».