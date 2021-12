Juve Stabia, la Carica di Sottili per il Potenza: «Gara fondamentale»

Riposta la delusione per lo stop di Pagani, la Juve Stabia è ormai pronta alla sfida di domani pomeriggio quando al Menti (14.30), arriverà il Potenza. Una gara tutt’altro che semplice, il tecnico Sottili, alla vigilia, ha voluto avvisare i suoi delle insidie di una sfida contro una compagine alle prese con la lotta salvezza, e dunque intenta a cercare punti pesanti per la classifica. “Abbiamo avuto una settimana corta – ha spiegato l’allenatore -, così non abbiamo aumentato il carico di lavoro perché veniamo da una gara disputata su un campo pesantissimo. Abbiamo lavorato bene, sul nostro campo è tutt’altra cosa, anche quando piove come in questi giorni, anche se ai ragazzi ho cercato di evidenziare tutti gli errori commessi nella gestione del derby. Quali? Innanzitutto cercare di giocare su un terreno simile, poi la necessità di commettere meno errori sotto rete. Costruiamo tanto, e dobbiamo cercare di capitalizzare al meglio quanto facciamo. Bisogna avere il giusto approccio alla partita, e non farci prendere dalla frenesia del risultato a tutti i costi”. Il Potenza avversario tosto: “Nelle ultime due hanno avuto atteggiamenti diversi, fuori a Catania ed in casa con la TUrris, dimostrando di sapersi chiudere, ma anche di saper fare la partita. Tra l’altro giocano su un sintetico come noi, e questo gli consentirà di giocarsela alla pari”. Una Juve Stabia che vuol riprendere il cammino interrotto. “Sicuramente. Dobbiamo chiudere nel migliore dei modi questa prima parte del campionato, cercando di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della nostra rosa”.