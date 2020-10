Juve Stabia-Cavese, riaprono le porte del Menti. Lunedì l’incontro decisivo tra la Juve Stabia, le Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, e tutte le componenti che consentiranno, giovedì 22 ottobre l’accesso di quasi mille spettatori nell’impianto in occasione del derby con i metelliani. Il Gos ha già annunciato la possibilità per il club di ospitare il 15% circa della capienza dell’impianto sugli spalti, osservando le normali regole previste dai protocolli Covid in tutti gli stadi italiani. Attesa per la piazza, per i tifosi, e soprattutto per gli abbonati dello scorso anno, molti dei quali sperano in un’attenzione maggiore da parte del club per aver perso una buona fetta delle gare dell’ultimo campionato di serie B. Ad oggi la società stabiese aveva deciso di regalare un mese di abbonamento ad Eleven Sport (che in questi giorni è oggetto di critiche per i tanti disservizi agli utenti di quest’avvio di stagione), rilanciando una fidelity card con prezzo ridotto per i vecchi tesserati. Circa 3.000 lo scorso anno, in tanti sognano di rivedere dal vito la squadra di Padalino nelle prossime settimane…

Ultimo aggiornamento: 10:45

