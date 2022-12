Juve Stabia, il pranzo di Natale alla vigilia del derby con la Gelbison

Come ogni anno, a dispetto della sconfitta di Cerignola, ma con il quarto posto assoluto in classifica ben saldo alla fine del girone di andatta, la Juve Stabia si è ritrovata per la consueta cena natalizia, alla vigilia del derby con la Gelbison che, il 23 dicembre alle 20.30 al Menti, aprirà il girone di ritorno del campionato.

«Al Parcus di Ottaviano si è tenuto il tradizionale pranzo di Natale della S.S. Juve Stabia - si legge in una nota - il presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella, l’Amministratore Unico e Direttore Generale Filippo Polcino e il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari hanno fatto gli auguri di serene feste a tutti i componenti della rosa, dello staff, della dirigenza e ai dipendenti.