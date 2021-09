Juve Stabia, la delusione di Donati: «Col Campobasso meritavamo il successo»

Il pari interno col Campobasso non sembra aver lasciato troppi strascichi nella Juve Stabia di Novellino. Delusione tra i tifosi per il mancato successo interno, che avrebbe dato seguito ai tre punti di Vibo, ma la squadra è serena: “C’è stato impegno da parte di tutti – queste le parole dell’esterno Francesco Donati -, volevamo fare bottino pieno, ma ci sono gare in cui alle volte proprio non vuol entrare. Cercheremo di riprenderci fin da domenica, nella difficile trasferta di Foggia”. Un primo tempo sotto tono con i molisani, poi una ripresa tutto cuore, ma il risultato pieno non è arrivato: “Un secondo tempo maiuscolo – conferma l’ex Empoli -, avremmo meritato maggiore fortuna, ma va bene così, mettiamo altro fieno in cascina”. Per l’ex capitano dell’Empoli Primavera una prima esperienza tra i professionisti: “Sono abbastanza soddisfatto dell’impegno e di come sto vivendo quest’esperienza. Con i compagni sto bene, questo è un bel gruppo, e sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni fino alla fine”.