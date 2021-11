Juve Stabia, la favola di Della Pietra bomber d'eccezione a Catanzaro

Il primo gol… non si scorda mai. Quando poi è il primo tra i professionisti, la gioia diventa addirittura doppia. Cresciuto calcisticamente tra le giovanili di Napoli, Benevento e Juve Stabia, Vincenzo Della Pietra si è trasformato, domenica a Catanzaro, nel classico jolly che mister Sottili ha pescato dal proprio cilindro, per fare il paio alla rete dell’ex Bombagi e portare a Castellammare un punto prezioso: “Sono contento per me – queste le sue parole -, ma devo ringraziare Eusepi per l’assist. E’ stata una marcatura che ricorderò sempre, che corona la fiducia che sto avendo quest’anno, sia con Novellino prima, che con Sottoli, ora”.

Pochi minuti in campo a Catanzaro, già otto apparizioni in gialloblù in serie C, insomma per l’ormai ex talento delle giovanili, è tempo di diventare grande: “Anche se per pochi minuti, cerco sempre di farmi trovare pronto. Anche perché in squadra ci sono compagni da cui man mano posso imparare tanto. Devo ringraziare tutti per la fiducia”.

Dal Catanzaro al posticipo col Taranto il passo è breve: “Si, un pari importante, ma lunedì dobbiamo centrare un risultato positivo in casa. Per noi, per la classifica, per i tifosi che meritano tante altre gioie”.