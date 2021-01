Vigilia intensa per la Juve Stabia, che domenica si prepara a ricevere la visita della capolista Ternana. Dopo il pari con tanto rammarico a Foggia, lunedì sera, i gialloblù cercando la prova da grande contro i dominatori del campionato. «Incontriamo la prima della classe, una squadra che non ha mai perso, ma ce la giocheremo a viso aperto – Luca Berardocco non ha dubbi – Cercheremo di fare la nostra partita, per incassare un risultato importantissimo, anche se sappiamo che servirà la partita perfetta da parte nostra».

A Foggia suo il gol del vantaggio, dagli undici metri, il primo sigillo in gialloblù: «Il rammarico è tanto. Sono contento per i mio gol, ma dispiace da morire per un risultato immeritato. I tre punti erano alla portata, lo meritavamo. Forse con un pizzico di concentrazione in più nel finale, ma ormai piangere serve a poco, dobbiamo concentrarci solo sul prossimo obiettivo».

