Juve Stabia, la grinta di Colucci: «Alleno un grande gruppo»

Lui se la ride, ed anche di gusto. Il quarto posto in classifica, la solidità in difesa e sei punti in tre giorni, il tecnico della Juve Stabia, Colucci archivia la parentesi amara del derby con la Turris e si proietta a capo chino sulla prossima sfida, ancora al Menti, contro la Viterbese: “La vittoria col Monopoli – sorride -, è di quelle che possono solo far bene alla squadra. Abbiamo affrontato un avversario difficile, che nonostante le assenze aveva un organico in campo di grande spessore. Sono contento. Per i ragazzi, per i tifosi, per quanto stiamo facendo col lavoro ed i risultati che ne conseguono. Il primo tempo di domenica è stato bellissimo, per la gestione, per l’intensità, per come abbiamo saputo colpire al momento giusto. Poi, nella ripresa, ci sta anche arretrare un po’ visto l’avversario, ma alla fin fin pericoli veri non ne abbiamo mai corsi”. La coppia Cinaglia-Caldore sugli scudi insieme a Barosi: “La vittoria è del gruppo. Come ho sempre detto, conta lo spirito, non chi va in campo. Nelle prime giornate c’era Tonucci, poi Caldore, poi Cinaglia, abbiamo una rosa ampia che consente di scegliere di volta in volta su chi puntare”. L’ex Palermo, Silipo, una felice conferma: “Beh, anche lui qualche errorino lo ha commesso – ribadisce Colucci -, ma sarà più facile spiegarglielo ora che ha trovato anche il gol (sorride). Stiamo crescendo, come squadra, come gruppo, e sono convinto che possiamo far bene. Ma dobbiamo lavorare, e tanto. A me piace sempre guardare al bicchiere mezzo vuoto, perché vuol dire che ho ancora da migliorare”.